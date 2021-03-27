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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«تجديدات وثلاجة وعمود».. تفاصيل انهيار عقار جسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 10:59 ص
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
إيمان ماهر
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لم تنتهي فاجعة حادث اصطدام قطارين الصعيد بالأمس، ليستيقظ الجميع في الساعة 3 صباح اليوم السبت على انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).

"صوت انفجار"
دوى صوت ضخم في أرجاء المنطقة، وكأنه انفجار، وعندما خرج السكان لرؤية ما حدث تبين بأن "عمارة الثلاجة" انهارت بالكامل.

"أسباب الانهيار"
تعددت أسباب الانهيار فكشف مصدر أمني، أن العقار المنهار بمنطقة جسر السويس شيد بالمخالفة، أعلى ثلاجة حفظ أغذية شهيرة بثلاجة «الزهراء»، أدت إلى تهالك أساس العقار.
والسبب الآخر على لسان شهود عيان هو قيام المصنع الموجود في الطابق الأرضي بعمل تجديدات، وعلى إثره قام بهدم أحد "العمدان" فتسبب في انهيار المبنى.

"أسرة على قيد الحياة"
عثرت قوات الحماية المدنية على أسرة مكونة من 5 أفراد أسفل عقار جسر السويس المنهار تحت الأنقاض، ما زالوا على قيد الحياة، ويقوم رجال الإنقاذ بمحاولة انتشالهم، لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

"الحالات"
تم نقل 23 حالة إصابة إلى مستشفى السلام و4 حالات وفيات وجارٍ البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

"رفع الأنقاض"
تكثف قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة جهودها وتمركزت 18 سيارة حماية مدنية وإسعاف، بمحيط موقع انهيار العقار، لقيام رجال الحماية المدنية بعمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بأوناش لرفع ركام العقار، فيما تنقل سيارات الإسعاف لمستشفى السلام وعين شمس العام.

"المحافظ"
كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وصل لموقع حادث انهيار عقار جسر السويس وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.

"النيابة"
أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بمنطقة جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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