«تجديدات وثلاجة وعمود».. تفاصيل انهيار عقار جسر السويس

"صوت انفجار"



"أسباب الانهيار"



"أسرة على قيد الحياة"



"الحالات"



"رفع الأنقاض"



"المحافظ"



"النيابة"



لم تنتهي فاجعة حادث اصطدام قطارين الصعيد بالأمس، ليستيقظ الجميع في الساعة 3 صباح اليوم السبت على انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1).دوى صوت ضخم في أرجاء المنطقة، وكأنه انفجار، وعندما خرج السكان لرؤية ما حدث تبين بأن "عمارة الثلاجة" انهارت بالكامل.تعددت أسباب الانهيار فكشف مصدر أمني، أن العقار المنهار بمنطقة جسر السويس شيد بالمخالفة، أعلى ثلاجة حفظ أغذية شهيرة بثلاجة «الزهراء»، أدت إلى تهالك أساس العقار.والسبب الآخر على لسان شهود عيان هو قيام المصنع الموجود في الطابق الأرضي بعمل تجديدات، وعلى إثره قام بهدم أحد "العمدان" فتسبب في انهيار المبنى.عثرت قوات الحماية المدنية على أسرة مكونة من 5 أفراد أسفل عقار جسر السويس المنهار تحت الأنقاض، ما زالوا على قيد الحياة، ويقوم رجال الإنقاذ بمحاولة انتشالهم، لنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.تم نقل 23 حالة إصابة إلى مستشفى السلام و4 حالات وفيات وجارٍ البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.تكثف قوات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة جهودها وتمركزت 18 سيارة حماية مدنية وإسعاف، بمحيط موقع انهيار العقار، لقيام رجال الحماية المدنية بعمليات البحث ورفع الأنقاض بعد الاستعانة بأوناش لرفع ركام العقار، فيما تنقل سيارات الإسعاف لمستشفى السلام وعين شمس العام.كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وصل لموقع حادث انهيار عقار جسر السويس وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار.أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بمنطقة جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.