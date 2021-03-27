الزراعة: 5.2 طن إجمالي إنتاج مصر من الألبان سنويا

قال الدكتور على عبد المحسن مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن إنتاج مصر من الألبان بلغ حوالي 5.277 مليون طن، منها 3967 ألف طن لبن بقري، و1226 ألف طن لبن جاموسي، و34 ألف طن لبن ماعز.وأوضح في تصريح للدستور، أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الألبان في مصر يقدر بنحو 58 كيلو جرام.وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي المشروع القومي لتطوير مراكز الألبان إلى زيادة قيمة الناتج المحلي الزراعي نظرا لارتفاع جودة الألبان، وبالتالي انخفاض نسبة الفاقد في الألبان من ناحية، وزيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم نتيجة ارتفاع جودة الألبان المنتجة وبالتالي زيادة السعر المزرعي للألبان من ناحية أخرى.