رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دفعة أولى من المنحة الصينية للقاح كورونا للسودان تصل إلى الخرطوم

السبت 27/مارس/2021 - 02:55 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
طباعة
وصلت إلى الخرطوم دفعة أولى من منحة لقاح فيروس كورونا، التي قدمتها الصين للسودان، وتبلغ 250 ألف جرعة.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، في تصريح بمطار الخرطوم لدى استقباله اللقاحات، إن تلك المنحة تؤكد متانة علاقات البلدين والشعبين، وتمثل امتدادا لسلسلة من المساعدات الصينية في المجال الطبي والدعم الفني للكوادر الطبية، خلال فترة الجائحة.

وأعرب عضو مجلس السيادة، عن شكر وتقدير السودان، حكومة وشعبا، للصين على هذا الدعم، مما أسهم كثيرا في تخفيف آثار الجائحة علي السودان.

من جانبه، قال وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب، إن السودان يتطلع إلى المزيد من المساعدات الصينية فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا.

من جهته، أكد السفير الصيني لدى السودان ماشين مين، حرص بلاده على الوقوف مع السودان وتقديم المساعدات له في كافة المجالات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

موضوعات متعلقة

حفلة تعذيب لـ«بودي جارد» قبل قتله بالتجمع.. والنيابة تأمر بتفريغ الكاميرات

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

لماذا غاب كامل الوزير عن مؤتمر «الحكومة» حول حادث القطار؟

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

وصول بعثة جزر القمر استعدادا لمواجهة منتخب مصر فى ختام تصفيات أمم أفريقيا

المغرب تتعادل سلبيًا مع موريتانيا فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

أيام زمان

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بيوم المسرح العالمى مع ذوى الهمم.. اليوم

ريم بسيونى تناقش روايتيها «سبيل الغارق» و«أولاد الناس» بمؤسسة تكية مسافر

«القوالب الموسيقية».. محاضرة لهشام جبر بالمانسترلى

الليلة.. إبراهيم فرغلى ينافش روايته قارئة القطار