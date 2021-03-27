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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فى 9 خطوات.. إجراءات توظيف متضررى كورونا ضمن مبادرة «نورت بلدك»

السبت 27/مارس/2021 - 06:40 ص
وزارتا التخطيط والهجرة
وزارتا التخطيط والهجرة
أميرة ممدوح - وفاء علي
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أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة، مؤخرًا، موقع مبادرة «نورت بلدك» لتوفير فرص التدريب والتشغيل وتمويل المشروعات للمصريين العائدين من الخارج، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والمتضررة من جائحة كورونا.

وتستعرض «الدستور»، فيما يلي خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني لتوفير فرص التدريب والتشغيل وتمويل المشروعات للمصريين العائدين من الخارج:

1- يتم تسجيل الدخول عبر موقع «https:nawartbaladk.gov.eg».
2- اضغط على رابط الاستمارة أدناه لتسجيل بياناتك.
3- ادخل اسمك بالكامل باللغة العربية، ثم ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.
4- يجب إدخال رقم هاتف مصري صحيح.
5- تحديد عدد أفراد الأسرة المصاحبين، ودولة الإقامة وتاريخ العودة.
6- إيضاح بيانات الاتصال: «رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، العنوان، المحافظة».
7- إدخال بيانات تفصيلية عن: «مستوى المؤهل "عليا، فوق متوسطة، متوسطة، إعدادية، ابتدائية، بدون"، المجموعة التخصصية، المهنة، مجال العمل، آخر وظيفة تم الالتحاق بها، عدد سنوات الخبرة».
8- بيانات الوضع الحالي للعمل، واختيار ما بين: «أرغب في البحث عن العمل، أرغب في الحصول على تدريب لتنمية مهاراتي، أرغب في إقامة مشروع خاص بي، لا أرغب في أي مما سبق».
9- أخيرًا اضغط تأكيد البيانات لاتمام التسجيل.

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