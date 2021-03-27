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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021

السبت 27/مارس/2021 - 08:05 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
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يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 مارس 2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

وتشير البيانات إلى وجود تغيرات طفيفة في أسعار الريال السعودي اليوم السبت 27 مارس 2021 مقابل اسعاره خلال أيام الأسبوع الماضية، كما أن التباينات بين أسعار الريال السعودي في البنوك محدودة بدرجة كبيرة.

ومازال يسيطر على سعر صرف الريال السعودي، حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري في قطاع كبير من البنوك المحلية الأجنبية، مقابل التراجع النسبي في سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي الأول.

ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 مارس 2021

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الشراء: 4.15 سعر البيع: 4.20

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي


سعر الشراء: 4.18 سعر البيع: 4.21

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي cib


سعر الشراء: 4.15 سعر البيع: 4.21

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر


سعر الشراء: 4.15 سعر البيع 4:21 جنيه.

سعر الريال في بنك البركة

وصلت أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي “البركة”، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

وبحسب شاشات التداول داخل البنوك وصل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات عند 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص مستويات صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع بنهاية التعاملات.

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