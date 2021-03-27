سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021
السبت 27/مارس/2021 - 08:05 ص
يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 مارس 2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
وتشير البيانات إلى وجود تغيرات طفيفة في أسعار الريال السعودي اليوم السبت 27 مارس 2021 مقابل اسعاره خلال أيام الأسبوع الماضية، كما أن التباينات بين أسعار الريال السعودي في البنوك محدودة بدرجة كبيرة.
ومازال يسيطر على سعر صرف الريال السعودي، حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري في قطاع كبير من البنوك المحلية الأجنبية، مقابل التراجع النسبي في سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي الأول.
ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.
سعر الشراء: 4.18 سعر البيع: 4.21
سعر الشراء: 4.15 سعر البيع: 4.21
سعر الشراء: 4.15 سعر البيع 4:21 جنيه.
وتشير البيانات إلى وجود تغيرات طفيفة في أسعار الريال السعودي اليوم السبت 27 مارس 2021 مقابل اسعاره خلال أيام الأسبوع الماضية، كما أن التباينات بين أسعار الريال السعودي في البنوك محدودة بدرجة كبيرة.
ومازال يسيطر على سعر صرف الريال السعودي، حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري في قطاع كبير من البنوك المحلية الأجنبية، مقابل التراجع النسبي في سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي الأول.
ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 مارس 2021
سعر الريال السعودي في البنك الأهليسعر الشراء: 4.15 سعر البيع: 4.20
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي
سعر الشراء: 4.18 سعر البيع: 4.21
سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي cib
سعر الشراء: 4.15 سعر البيع: 4.21
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
سعر الشراء: 4.15 سعر البيع 4:21 جنيه.