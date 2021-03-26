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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مميش يكشف طريقة إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:13 م
مهاب مميش
مهاب مميش
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السابق، ومستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، طريق إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة في قناة السويس بالكيلو ١٥١ ترقيم قناة.

وأكد مميش أنه لابد من تخفيف وزن السفينة، حتى تستطيع العوم على المياه بسهولة، لأنها متواجدة على الأرض ومتداخلة في جانب القناة، موضحًا أن رأيه هو وجود ونش عائم بجانب السفينة وبدء تفريغ بعض الحاويات في سفينة آخرى، وكذلك تفريغ السفينة من كميات الوقود والمياه العذبة والسوائل المتواجدة في السفينة، وحفظها في مستودعات، لحين حركة السفينة، وإعادة تعويمها، وعودتها مجددًا للسفينة،
مشددًا على ضرورة استغلال المد العالي في تنفيذ هذه العملية، حتى ترتفع السفينة بعيدًا عن الأرض، وبمجرد تحريكها بعيدًا عن الأرض، تبدًا القاطرات في شد السفينة في اتجاه العمق الأكبر.

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