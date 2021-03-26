مميش يكشف طريقة إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السابق، ومستشار الرئيس لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، طريق إعادة تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN الجانحة في قناة السويس بالكيلو ١٥١ ترقيم قناة.وأكد مميش أنه لابد من تخفيف وزن السفينة، حتى تستطيع العوم على المياه بسهولة، لأنها متواجدة على الأرض ومتداخلة في جانب القناة، موضحًا أن رأيه هو وجود ونش عائم بجانب السفينة وبدء تفريغ بعض الحاويات في سفينة آخرى، وكذلك تفريغ السفينة من كميات الوقود والمياه العذبة والسوائل المتواجدة في السفينة، وحفظها في مستودعات، لحين حركة السفينة، وإعادة تعويمها، وعودتها مجددًا للسفينة،مشددًا على ضرورة استغلال المد العالي في تنفيذ هذه العملية، حتى ترتفع السفينة بعيدًا عن الأرض، وبمجرد تحريكها بعيدًا عن الأرض، تبدًا القاطرات في شد السفينة في اتجاه العمق الأكبر.