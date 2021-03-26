محمد الباز: أتوقع هناك يد ما وراء حادث قطاري سوهاج

أكد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أن تعامل الدولة مع حادث قطاري سوهاج مختلف، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر بيانين نظرا لأن الحادث كبير ومؤلم للشعب المصري.





وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إن الرئيس السيسي شدد على ضرورة إعلان نتائج التحقيقات بسرعة، لمحاسبة المسئولين عن الحادث، منوها أن كلام الرؤساء قرارات.





وتابع: «لغة المسئولين حول الحادث واضحة وصارمة، وهناك أيضًا لغة عاقلة ومنطق هادئ في الحديث حول الحادث من قبل الإعلام والمسئولين أيضًا».



