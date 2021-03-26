«عاقل»: حصر العاملين بالقطاع السياحي استعدادا لتلقيهم لقاح كورونا

كشف علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، أنه يتم حصر كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر، لتوفير لقاحات كورونا لهم.وأوضح عاقل لـ"الدستور"، أنه يتم حاليا حصر كافة العاملين بفنادق البحر الأحمر ثم بعد ذلك سيتم حصر العاملين بشركات السياحة ومندوبي الشركات وسائقي الحافلات السياحية لإرسالهم إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية الذى سيقوم بدورة بإرسالها إلى وزارة السياحة والآثار لمخاطبة وزارة الصحة لتوفير اللقاحات اللازمة المضادة لفيروس كورونا في إطار خطة وزارة الصحة لتطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي.وأضاف، أن التطعيم حسب الخطة الموضوعة سيبدأ خلال شهر مايو المقبل، لافتا أن تلقى العاملين بالقطاع السياحي للقاح سيساهم في الدفع بالحركة السياحية وسيعطى طمأنة للسائحين للقدوم إلى المقاصد المصرية موضحا أن كافة المحافظات السياحية تقوم بهذا الحصر لمعرفة العدد المطلوب من اللقاحات للقطاع.