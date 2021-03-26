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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول مصابي حادث قطاري سوهاج للأقصر

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:07 م
الدكتور محمد العماري
الدكتور محمد العماري
هدى الأمير
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قال الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، إن مستشفى الأقصر العام استقبلت عددا من أبناء الأقصر ممن أصيبوا بحادث تصادم قطارين بسوهاج، وذلك لتقديم الرعاية الطبية الطارئة لهم، تحت إشراف طبي متكامل من أطباء المستشفى، وفرق التمريض، كما تم تشكيل فريق يضم كلًا من نائب مجلس الشورى وائل زكريا الأمير، والنائبة أماني الشعولي، وذلك لمتابعة الحالة الطبية للمرضى وتوفير كافة احتياجاتهم حتى تماثلهم للشفاء.

وأوضح أن وفدًا من قيادات وأعضاء أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، لمحافظة سوهاج، مساء اليوم الجمعة، وذلك لزيارة مصابي حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، والذين يخضعون حاليًا للرعاية الطبية بالمستشفى الجامعي بسوهاج وللاطمئنان عليهم، وتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من ضحايا الحادث الأليم.

وأوضح أنه سوف يتم الدفع بعدد من الفرق الطبية من مستشفى الأقصر العام لمستشفى إيزيس، وذلك تحسبًا لوصول مصابين حادث القطار بسوهاج.

وأشار إلى أن الألم اعتصر قلوب المصريين حزنًا على ما لحق بركاب قطار سوهاج، مؤكدًا أن الموقف يتطلب فتح تحقيق فوري مع المسئولين عن هذا الحادث وتشكيل لجنة تقصي حقائق مشكلة من لجنة المواصلات والنقل والأمانة العامة للمجلس للوقوف على ملابسات الحادث.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم، بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، وذلك نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

وتتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى محافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإخلاء وهي: "سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة.

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