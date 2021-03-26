واشنطن تدين استهداف الحوثيين محطة توزيع نفطية في جازان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، استهداف الحوثيين محطة توزيع نفطية في جازان جنوب السعودية.ودعت الخارجية الأمريكية، وفق قناة العربية، للانخراط في المسار السياسي ودعم جهود المبعوثين جريفثس وليندركينج، مشيرة إلى أن الاعتداءات الحوثية تهدد جهود وقف النار بالتزامن وتتزامن من إجماع دولي للتهدئة.وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الاعتداء الحوثي يأتي ضمن سلسلة استهداف أمن الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن أفعال الحوثيين استفزاز واضح هدفه إطالة الصراع.