فيديو للحظة جنوح السفينة.. وكيفية تعامل قناة السويس معها

حصل "الدستور" على فيديو للحظة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN في قناة السويس بالكيلو ١٥١ ترقيم قناة، من موقع vesselfinder، المتخصص في تتبع مواقع السفينة على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية.ويظهر الفيديو لحظة دخول السفينة، للمجرى الملاحي، ولحظة جنوحها، ومحاولات القاطرات في عملية سحبها.وكانت 9 قاطرات عملاقة في مقدمتها «بركة 1»، و«عزت عادل»، بدأت في أعمال سحب السفينة الحاويات في محاولة جديدة لعملية تعويم السفينة عقب الانتهاء من أعمال التكريك.وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدرات عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذى قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتان «مشهور»، و«العاشر من رمضان» انتهيتا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN.