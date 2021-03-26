رئيس الأقصر للسينما الإفريقية يعقب على حادث القطار وتوقف الفعاليات (فيديو)

كشف سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن سبب توقف الفعاليات الخاصة بافتتاح الدورة العاشرة من المهرجان.. مشيرا إلى أن حادث قطار سوهاج والضحايا كان اللي وراء ذلك.وأضاف سيد فؤاد في تصريحات لجريدة «الدستور»، إن القرار خرج من المهرجان ومن وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتور إيناس عبدالدايم.. مشيرا إلي أن الفعاليات والمظاهر الاحتفالية سوف تتوقف لما يقرب من ثلاث أيام.ومن المفترض أن يكرم المهرجان عددا كبيرا من النجوم المهتمين بالسينما سواء في مصر أو الوطن العربي أو افريقيا في الدورة التي تكرم النجمة نادية الجندي والفنانة هند صبري وآخرون.ووقع الحادث اليوم الجمعة في سوهاج وأسفر حتى الآن عن سقوط 32 شهيدًا وأعدادا من الجرحى.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.