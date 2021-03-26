قيس سعيد يؤكد ضرورة استرجاع تونس لدورها الثقافي

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الجمعة، ضرورة أن تسترجع الدولة التونسية دورها الثقافي، وأن تنتهج سياسة ثقافية واضحة.وأوضح سعيد - بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، خلال استقباله لطفي بوشناق، رئيس نقابة الفنانين التونسيين وأعضاء من النقابة - أن تونس بحاجة إلى فكر يعزز دور الفن كأداة من أدوات الحرية التي ينشدها الجميع، وفي تكريس القيم داخل المجتمع، فإنقاذ الفن من إنقاذ الوطن.وأبدى رئيس الجمهورية التونسية تفهمه لمشاغل المثقفين والفنانين وللإشكاليات المطروحة، واستعداده للتفاعل مع المقترحات لمعالجتها.وقد قدم رئيس نقابة الفنانين التونسيين، عرضًا للرئيس التونسي حول الوضع الثقافي العام، وما يواجهه الفنانون في تونس من صعوبات مهنية واجتماعية ومادية.وأعرب لطفي بوشناق عن التطلع إلى دعم رئيس الجمهورية لفكرة إنشاء عمادة موسيقيين لمعالجة المشاكل القائمة، ولتحديث القوانين المنظمة لهذا القطاع في إطار رؤية جديدة تتلاءم مع خصوصيات المرحلة.