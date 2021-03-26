بمشاركة 80 فنانًا.. افتتاح «حصاد» للتصوير الفوتوغرافى السياحى بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، معرض حصاد للتصوير الفوتوغرافي السياحي، بمشاركة 80 فنانًا، و500 لوحة فنية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والذي يقام في نسخته الأولي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور، معربًا عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من مبدعي وفناني التصوير الفوتوغرافي لافتتاح هذا المعرض المميز الذي يأتي لتجسيد المناطق السياحية الرائع.وأشاد المحافظ بروعة الإتقان والإبداع الذي شاهده خلال تفقده لوحات المعرض والذي ينم عن مدي تميز فناني التصوير الفوتوغرافي المشاركين. مؤكدا علي ضرورة تكريم هؤلاء الفنانين علي هذا الإبداع والتميز.وأكد الشريف استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم لإقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجيع الشباب في جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام واظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.جاء ذلك بحضور الدكتور علاء الدين الدسوقى، مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء الباشا، مدير نادي عدسة، والدكتور محمد عبد الرازق، مدير عام ستاد الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.