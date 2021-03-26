رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بمشاركة 80 فنانًا.. افتتاح «حصاد» للتصوير الفوتوغرافى السياحى بالإسكندرية

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:26 م
افتتاح «حصاد» للتصوير
افتتاح «حصاد» للتصوير الفوتوغرافي
هبه عويضه
طباعة
افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، معرض حصاد للتصوير الفوتوغرافي السياحي، بمشاركة 80 فنانًا، و500 لوحة فنية، باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والذي يقام في نسخته الأولي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور، معربًا عن سعادته بتواجده وسط كوكبة من مبدعي وفناني التصوير الفوتوغرافي لافتتاح هذا المعرض المميز الذي يأتي لتجسيد المناطق السياحية الرائع.

وأشاد المحافظ بروعة الإتقان والإبداع الذي شاهده خلال تفقده لوحات المعرض والذي ينم عن مدي تميز فناني التصوير الفوتوغرافي المشاركين. مؤكدا علي ضرورة تكريم هؤلاء الفنانين علي هذا الإبداع والتميز.

وأكد الشريف استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم لإقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجيع الشباب في جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام واظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء الدين الدسوقى، مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء الباشا، مدير نادي عدسة، والدكتور محمد عبد الرازق، مدير عام ستاد الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

مصدر بقناة السويس: تحرك جزئي بسيط للسفينة الجانحة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية


الصور

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

image description

جامعة أسيوط: مستعدون لعلاج مصابي حادث قطاري سوهاج

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط لاستقبال مصابى حادث قطارى سوهاج

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطارى سوهاج لـ114

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قصف عمر
د. رائد العزاوى
البغداديون للرئيس السيسي: «هلا بك وبكل خطو هلا»
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
المزيد

الثقافة

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

الروائي السوداني أمير تاج السر ضيف مبادرة «كاتبان وكتاب» غدًا

حسن عبد الموجود: لم أستعر حيوانات كتابي «البشر والسحالي» من «كليلة ودمنة»