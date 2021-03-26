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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عميد آداب عين شمس يكرم فريق عمل برنامج الكنترول الإلكترونى من كلية الحاسبات

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:43 م
عميد آداب عين شمس
عميد آداب عين شمس
إسراء جمال
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كرم الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، والدكتورة حنان كامل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب فريق عمل برنامج الكنترول الإلكتروني من كلية الحاسبات والمعلومات برئاسة الدكتور نجوي بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمتكون من: أحمد عزت، سارة ناجي، آية أحمد.

كان ذلك من خلال إهدائهم شهادات تقدير تتويجا لمجهوداتهم التي بدأت منذ مارس ٢٠٢٠ وعلى مدار عام كامل في تأهيل وتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والموظفين على استخدام برنامج الكنترول الإلكتروني المعد بالتعاون مع هؤلاء الخبراء استعدادا لبدء العمل بالبرنامج لرصد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما يتيح البرنامج للطالب تسجيل الإرشاد الأكاديمي إلكترونيا من حسابه الخاص، ويتيح أيضا لأعضاء الكنترول الإلكتروني رصد نتيجة الامتحانات إلكترونيا مما يحقق سرعة الإنجاز.

ويتميز البرنامج بالسرية والدقة في البيانات، وتنوعت مجهودات فريقي عمل كلية الحاسبات والمعلومات بالتعاون مع فريق عمل كلية الآداب ما بين إدخال اللوائح الأكاديمية ولوائح البرامج المتميزة لمرحلة الليسانس، وكذلك إدخال أسماء الطلبة وبياناتهم الأكاديمية، وأرقامهم القومية، ويتميز برنامج الرصد الإلكتروني بدرجة عالية من السرية في تخزين وعرض البيانات.

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