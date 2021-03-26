نضال الشافعى: «هجمة مرتدة» قصة حقيقية ويعرض مفاجآت لأول مرة «فيديو»

كشف الفنان نضال الشافعي تفاصيل جديدة حول مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وتحدث نضال خلال ندوة تكريمه في جريدة «الدستور» حول كواليس المسلسل وقصته الحقيقية التي يناقشها العمل، والتي يكشف من خلالها العديد من الحقائق الهامة التي تعرض لأول مرة.وتحدث نضال عن شخصية ضابط المخابرات التي يقدمها قائلًا: "هذه النوعية من الأعمال لها شكلها الخاص، فتجسيد دور الضابط هنا مختلف فهو ضابط مخابراتي، وهم لديهم تركيبتهم الخاصة وتفاصيلهم المغايرة تمامًا، لذا كانت هناك لقاءات مختلفة مع ضباط كبار، بالإضافة إلى جلسات عمل مستمرة مع المخرج والمؤلف، حتى تخرج الشخصية بأفضل طريقة"."هجمة مرتدة " تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء يشارك فى بطولته كل من هند صبرى، وهشام سليم، وماجدة زكي، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، والشاب خالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.