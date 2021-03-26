الرئيس السيسي يوجه بسرعة علاج مصابي حادث قطاري سوهاج





وشهدت مدينة طهطا في محافظة سوهاج، ظهر اليوم، حادث تصادم قطارين ما أدى إلى خروج ثلاث عربات عن القضيان وانقلابها على السكة الحديد. وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة العشرات.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع حادث تصادم القطارين في سوهاج، والذي وقع ظهر اليوم الجمعة.وأضاف راضي أن الرئيس السيسي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.