التفاصيل الكاملة لحادث قطار سوهاج اليوم ( الوفيات والإصابات)





حادث قطار سوهاج اليوم

وفقا لمصادر أمنية بمديرية أمن سوهاج، اصطدم قطارين ركاب من الخلف بمنطقة قريبة من مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، خرج على إثرها 3 عربات لنقل الركاب عن القضبان الحديدية ونتج عنه إصابة العشرات ولم يتم حصر الخسائر سواء المادية أو في الأرواح، حيث يتم التعامل حاليا مع نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم عقب تحرك رجال الإسعاف السريع إلى مكان الحادث.





إصابات حادث قطار سوهاج اليوم

أكدت مصادر بهيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج أنه تم نقل أكثر من 50 شخصا حتى الآن من مصابي قطار سوهاج المنكوب من موقع الحادث إلى عدد من المستشفيات القريبة من مكان الواقعة، للتعامل الفوري مع الحالات خاصة الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، ولم يتم حتى الآن حصر أعداد نهائية للمصابين أو حالات الوفاة، حيث جاري التعامل معها كلا حسب حالتهم المرضية، وجاري حصر الخسائر في الأرواح في المستشفيات التي تم النقل إليها.





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ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير آخر تطورات حادث قطاري سوهاج وفقا لآخر تصريحات وزارة الصحة وأسباب الحادث المبدئية التي أعلن عنها خبراء المعمل الجنائي.

السكة الحديد تشكل لجنة لمعرفة أسباب حادث قطار سوهاج





ستعلن هيئة سكك حديد مصر التفاصيل الكاملة لحادث قطار طهطا اليوم، حيث تم بالفعل تشكيل لجنة لفحص والوقوع على أسباب الحادث وفقا للقواعد الهندسية والمهنية المتعارف عليها في إدارة وتشغيل قطارات سكك حديد مصر، حيث لم تتوصل الهيئة حتى الآن إلى أسباب مبدئية الحادث والمتسبب فيه والأخطاء الفنية الناجمة عنه، حيث لم يمر على الحادث سوء وقت قصير وأن الجاري حتى الآن على أرض الواقع هو التعامل مع المصابين وتحريك العربيات الخارجة عن القضبان عن مكان وقوعها لانتشال باقي الركاب.