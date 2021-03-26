إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية تتخذ إجراءات مُشددة لمواجهة كورونا

أعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ إجراءات مُشدده تزامنًا مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.وكشف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات حضور القداسات الإلهية بها تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، في بيانٍ له، إن حجز القداسات الإلهية يستمر بنسبة 20 %، لافتا إلى أنه يكتفي بحضور الفرد قداس واحد شهريا لإتاحة الفرصة للآخرين للحضور.وشدد أسقف نجع حمادي، في بيانه، إلى ضرورة تعقيم الكنائس عقب صلوات القداسات الإلهية، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية خلال القداسات من ارتداء كمامات والتباعد الإجتماعى، وقياس درجات الحرارة قبيل دخول الكنائس.أما الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين فأعلن إيقاف الأنشطة والخدمات بكافة كنائس الأيبارشية.وقال الأنبا ديمتريوس في بيانًا له: نظرًا لتزايد حاله الأصابة بفيروس كورونا المستجد، إيقاف جميع انشطة مدارس الأحد والخدمات والأجتماعات بكنائس الإيبارشية لمده أسبوعين إعتبارًا من أمس الجمعة، على أن يتم الموقف في حينه، مُضيفًا: تستمر القداسات الإلهية بالحجز بنسبة25% من مساحة الكنيسة.وتابع: يُمنع تمامًا الزيارات المنزلية والأفتقاد وصلوات الثالث، والأكتفاء بالتليفون، مُشددًا على الخدام ضرورة قياس درجات الحرارة قبيل دخول الأفراد إلى الكنائس والتأكد من ضرورة ارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تعقيم الكنيسة.ومن جهته أعلن الأنبا ويصا مُطران البلينا:أنه نظرًا لأرتفاع الأصابة بفيروس كورونا المستجد تقرر إيقاف جميع الخدمات والأنشطة وخدمة مدارس الأحد بكنائس إيبارشية البلينا، مُشددًا على ضرورة الحجز المسبق للقداسات الإلهية بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الأجتماعي اثناء حضور القداسات الإلهية والتواجد داخل الكنائس.