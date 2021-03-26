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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 12625 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:21 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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ضبطت وزارة الداخلية 12625 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12542 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 83 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 650 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 172 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1240 شيشة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ياتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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