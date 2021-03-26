رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور تركيا

يعتزم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، زيارة تركيا اليوم الجمعة، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ليلة أمس الخميس، أن الجانبين سيبحثان خلال الزيارة، الأولى من نوعها، عقب بدء المجلس الرئاسي مهامه، العلاقات العميقة بين البلدين من كافة الجوانب، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.وأضاف أنه من المرتقب أن يتناول أردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.