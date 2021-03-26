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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رؤساء أديرة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزورون مسار العائلة المقدسة

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:59 ص
رؤساء أديرة الكنيسة
رؤساء أديرة الكنيسة الروسية
مونيكا جرجس
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بدأ وفد مكون من عدد من رؤساء الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا زيارة لمصر في إطار إحياء مسار العائلة المقدسة، حيث يزور الوفد عددًا من الأماكن الأثرية الدينية والسياحية المصرية.

وزار الوفد زيارة كنيسة السيدة العذراء الأثرية بسخا، في محافظة كفر الشيخ، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري، وعدد من الآباء الكهنة.

وتفقد الوفد الرهباني المعالم الأثرية التي تحويها الكنيسة والتي تعد إحدى المحطات التي استقرت بها فترة، العائلة المقدسة لدى وصولها إلى مصر، وكان من أبرز هذه المعالم "كعب يسوع" وهو آثار كعب السيد المسيح على حجر.

تأتي زيارة الوفد الرهباني الأوكراني لكنيسة "سخا" الأثرية ضمن جولتهم بعدد من الأماكن الدينية والسياحية المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والروسية الأرثوذكسية الذي بدأ عقب زيارة قداسة البابا تواضروس، الأولى للكنيسة الروسية عام 2014 والني نتج عنها تشكيل لجنة مشتركة من الكنيستين لتفعيل العلاقات من خلال تبادل الخبرات الرعوية والرهبانية والبعثات الدراسية.
رؤساء أديرة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزورون مسار العائلة المقدسة
رؤساء أديرة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزورون مسار العائلة المقدسة
رؤساء أديرة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزورون مسار العائلة المقدسة
رؤساء أديرة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزورون مسار العائلة المقدسة
رؤساء أديرة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزورون مسار العائلة المقدسة
رؤساء أديرة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يزورون مسار العائلة المقدسة

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