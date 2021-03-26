«أمازون» تعتزم توظيف 5 آلاف موظف جديد فى ألمانيا

تعتزم مجموعة "أمازون" الأمريكية للتسوق الإلكتروني توظيف 5 آلاف موظف جديد في ألمانيا هذا العام.وأعلن فرع الشركة في ألمانيا اليوم الجمعة في ميونخ عن أن عدد الموظفين سيزيد بذلك بمقدار الخمس، من 23 ألف موظف إلى 28 ألف موظف.وذكرت الشركة أنها تبحث عن موظفين لمراكز الشحن والتسويق والتمويل والبحث والتطوير، من بين أمور أخرى.ولم تذكر أمازون كم عدد الموظفين الجدد الذين يتم البحث عنهم في كل قطاع من هذه القطاعات.