حقيقة وجود رابط تسجيل منحة رجال الأعمال 700 جنيه





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خطوات تركيب عداد كودي إلكترونيا أما عن المنح المقدمة من الوزارة فتم الانتهاء حتى الآن من صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة من خلال منافذ البريد المصري والبنك الزراعي والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول. أما عن المنح المقدمة من الوزارة فتم الانتهاء حتى الآن من صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة من خلال منافذ البريد المصري والبنك الزراعي والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزارء تلك الأنباء وتواصل مع وزارة القوى العاملة التي نفت الأمر، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق للأخبار المنتشرة مؤخرًا ولا يوجد أي راوبط جديدة للحصول على منحة رجال الأعمال 700 جنيه شهريا، وأضافت أن جميع الروابط الإلكترونية المعلن عنها مزيفة وليس لها صحة في الأساس، وأن هذه المنحة وهمية.ونظرًا لاستمرار عمليات البحث، يرصد "الدستور" جميع التفاصيل والمعلومات لمعرفة كل ما يشمل حقيقة وجود رابط تسجيل منحة رجال الأعمال 700 جنيه، وذلك وفقًا لبيان رسمي من المركز الإعلامي لمجلس الوزارء.بعد أن نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزارء وجود رابط تسجيل منحة رجال الأعمال 700 جنيه، أكد أن المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، محذرا المواطنين من تصديق تلك المواقع المزيفة والكاذبة والتي يمكن أن تستهدف بياناتك الشخصية.