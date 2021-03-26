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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة وجود رابط تسجيل منحة رجال الأعمال 700 جنيه

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:19 ص
منحة رجال الأعمال
منحة رجال الأعمال 700 جنيه
هبه محمد
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ارتفعت عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن حقيقة وجود رابط تسجيل منحة رجال الأعمال 700 جنيه، ولكن كان المركز الإعلامي لمجلس الوزارء سريع الرد بالنفي أنه لا صحة للرابط الإلكتروني المتداول على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة للحصول على منحة رجال الأعمال 700 جنيه شهريا.

حقيقة منحة رجال الأعمال

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزارء تلك الأنباء وتواصل مع وزارة القوى العاملة التي نفت الأمر، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق للأخبار المنتشرة مؤخرًا ولا يوجد أي راوبط جديدة للحصول على منحة رجال الأعمال 700 جنيه شهريا، وأضافت أن جميع الروابط الإلكترونية المعلن عنها مزيفة وليس لها صحة في الأساس، وأن هذه المنحة وهمية.

ونظرًا لاستمرار عمليات البحث، يرصد "الدستور" جميع التفاصيل والمعلومات لمعرفة كل ما يشمل حقيقة وجود رابط تسجيل منحة رجال الأعمال 700 جنيه، وذلك وفقًا لبيان رسمي من المركز الإعلامي لمجلس الوزارء.

حقيقة وجود رابط تسجيل منحة رجال الأعمال 700 جنيه


بعد أن نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزارء وجود رابط تسجيل منحة رجال الأعمال 700 جنيه، أكد أن المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، محذرا المواطنين من تصديق تلك المواقع المزيفة والكاذبة والتي يمكن أن تستهدف بياناتك الشخصية.

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أما عن المنح المقدمة من الوزارة فتم الانتهاء حتى الآن من صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة من خلال منافذ البريد المصري والبنك الزراعي والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.

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