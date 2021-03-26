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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق أول لعبة إلكترونية للتوعية بترشيد استهلاك المياه من سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:15 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تطلق شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، أول لعبة إلكترونية على مستوى الوطن العربي، للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار، بعنوان "save water EG".

صرح بذلك، اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة الشركة، موضحا بأنه جار إتاحة اللعبة على المتاجر الإلكترونية لأنظمة الأندرويد وأجهزة شركة أبل، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار إلى أن أهم ما يميز، اللعبة أنها تضم عددا من الشخصيات، تعبر عن العاملين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فهناك شخصية للمهندس والكيميائي والمحصل والفني، وذلك بهدف جذب الجمهور وتحفيزه لتحميل اللعبة.

وأكد أن اللعبة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الترشيد لدى المواطنين، حيث تقوم الشخصيات التي تحتويها تلك اللعبة بمنع رش الطرق بالخراطيم، وغلق صنابير المياه المفتوحة، والتصدي لظاهرة غسيل السجاد، وغلق مطابق الصرف الصحي، وكذلك تجميع نقاط المياه والقطع الموفرة التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه.

وألمح إلى أن فكرة اللعبة "البسيطة"، تسهم بشكل كبير في تأسيس جيل لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، وتربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وترشيد الاستهلاك لضمان مستقبل مائي مناسب للأجيال القادمة.

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