رابط شكاوى العمالة الغير منتظمة 2021.. و خطوات الاستعلام عن المنحة





رابط شكاوى العمالة الغير منتظمة ٢٠٢١





خصصت وزارة القوى العاملة والهجرة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن للراغبين من مستحقي منحة العمالة الموسمية الذين تضرروا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تقديم شكوى إلكترونية في حالة استبعاد أسماءهم من كشوف المستحقين دون وجه حق خاصة مع انتشار الفيروس القاتل الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث يستهدف فور دخوله الجسم مهاجمة الخلايا المناعية وتتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية بالكامل.





خطوات تقديم الشكاوى إلكترونيا في منحة العمالة الموسمية ٢٠٢١





يمكن للراغبين من العمالة الموسمية تقديم شكوى أو تظلم إلكتروني من خلال استخدام موقع وزارة القوى العاملة باتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة تسجيل شكوى إلكترونية





تسجيل بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة، ...)





كتابة وسيلة تواصل ( رقم التليفون، البريد الالكتروني)





كتابة الشكوى كاملة في المكان المخصص بالتفصيل





الضغط على زر إرسال الشكوى





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عدد المستفيدين من منحة ال 500 جنيه شهريا





يستفيد من منحة العمالة الموسمية قرابة 1.6 مليون مواطن والمقدرة ب 500 جنيه شهريا حيث يمكن استخدام رابط شكاوى العمالة الغير منتظمة في حالة الاستحقاق مع عدم وصول رسائل نصية عن معاد ومكان الصرف حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها للفئات الأكثر تضرر من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ممن لا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية حيث تسبب الفيروس القاتل في إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية سواء كليا أو جزئيا وتسريح العاملين الموسمين لعدم وجود إيرادات تكفي أجورهم لذا وجه الرئيس بصرف منحة شهرية تضمن لهم حياة كريمة.

يدير الكثير من المواطنين مستحقي المنحة الرئاسية حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالذي حظى على أعلى نسب مشاهدة في الآونة الأخيرة لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية تقديم شكوى لمنحة الـ500 جنيه و خطوات الاستعلام عنها وعدد المستفيدين منها حتى الآن.