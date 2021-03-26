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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألبانيا تتلقى أول شحنة لقاحات ضد كورونا من الصين

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:16 ص
لقاحات ضد كورونا
لقاحات ضد كورونا
وكالات
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تلقت ألبانيا أول يوم الخميس دفعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من الصين، وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء إيدي راما وصل إلى تيرانا ومعه 192 ألف جرعة من شركة سينوفاك الصينية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، تعاني ألبانيا من نقص في اللقاحات المضادة للفيروس، وقد اشترت حتى الآن 42 ألف جرعة من لقاح فايزربيونتك و38 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وتبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بعشرة آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي لألبانيا التي يبلغ عدد سكانها 8ر2 مليون نسمة.

وقال راما يوم الخميس إنه سيتم تطعيم نصف مليون مواطن بحلول يونيو.

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