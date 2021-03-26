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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تمدد قيود كورونا 6 أشهر

الجمعة 26/مارس/2021 - 05:04 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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وافق المشرعون البريطانيون على تمديد إجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة 6 أشهر، ما سيسمح لحكومة المحافظين بالاحتفاظ بسلطاتها غير المسبوقة لتقييد الحياة اليومية.

وصوت مجلس العموم البريطاني على تمديد الصلاحيات حتى سبتمبر، ووافق على خريطة الطريق الحكومية للتخفيف التدريجي من الإغلاق في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وجلب قانون فيروس كورونا، الذي تم إقراره قبل عام مع دخول بريطانيا حالة من الإغلاق، مجموعة واسعة من الصلاحيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المؤقتة للتعامل مع الوباء، كما أنه يمنح السلطات صلاحية حظر الاحتجاجات وإغلاق الشركات وتقييد السفر واحتجاز الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن على البرلمان أن يتخذ "إجراءات استثنائية للرد على هذا التهديد الاستثنائي"، لكن النائب المحافظ مارك هاربر، المشكك البارز في قضية الإغلاق، صرح بأنه لم "يسمع إجابة واحدة جيدة" عن سبب احتياج الحكومة البريطانية إلى تمديد الصلاحيات "الوحشية" لستة أشهر أخرى.

وسجلت بريطانيا أكثر من 126 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

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