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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:36 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-3-2021



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك مصر


وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل بنك مصر، في بداية تعاملات اليوم، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

ووصل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib


وفي بداية تداولات اليوم، وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفيما يخص سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات جاءت عند مستوي 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعلى صعيد سعر صرف الريال أمام نظيره المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

سعر الريال في بنك البركة

وسجلت أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي "البركة"، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع، في بداية تعاملات اليوم.

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جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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