سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال في بنك البركة

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جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.استقر سعر صرف الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل بنك مصر، في بداية تعاملات اليوم، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.وفي بداية تداولات اليوم، وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.وفيما يخص سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات جاءت عند مستوي 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.وعلى صعيد سعر صرف الريال أمام نظيره المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع في بداية التعاملات.وسجلت أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي "البركة"، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع، في بداية تعاملات اليوم.