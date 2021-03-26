سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021
الجمعة 26/مارس/2021 - 07:36 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.
وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل بنك مصر، في بداية تعاملات اليوم، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وفي بداية تداولات اليوم، وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-3-2021
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرياستقر سعر صرف الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك مصر
وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي داخل بنك مصر، في بداية تعاملات اليوم، عند 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندريةووصل سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، لدى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي cib
وفي بداية تداولات اليوم، وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدوليوفيما يخص سعر صرف عملة المملكة العربية السعودية الريال داخل البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري للأفراد والشركات جاءت عند مستوي 4.08، و4.22 جنيه للشراء والبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجيوعلى صعيد سعر صرف الريال أمام نظيره المصري داخل البنك المصري الخليجي، بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع في بداية التعاملات.
سعر الريال في بنك البركةوسجلت أسعار صرف العملة السعودية داخل شبكة فروع البنك الإسلامي "البركة"، عند 4.09 جنيه، و4.25 جنيه للشراء وللبيع، في بداية تعاملات اليوم.
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جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
جدير بالذكر أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».