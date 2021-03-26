أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-3-2021
الجمعة 26/مارس/2021 - 07:03 ص
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تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-3-2021، ونستعرض لكم خلال التقرير أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".
وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية اهتماما للقارىء المصري والعربي يوميًا على مؤشر البحث جوجل، ولديكم أهم المعلومات عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي.
وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية اهتماما للقارىء المصري والعربي يوميًا على مؤشر البحث جوجل، ولديكم أهم المعلومات عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي.