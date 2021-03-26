رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:03 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
الدستور
طباعة
تنشر «الدستور» أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-3-2021، ونستعرض لكم خلال التقرير أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وهي "الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والفرنك السويسري، وذلك في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر".

وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية اهتماما للقارىء المصري والعربي يوميًا على مؤشر البحث جوجل، ولديكم أهم المعلومات عن أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بحسب أخر التحديثات داخل البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-3-2021

لديكم كافة التفاصيل عن أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 26-3-2021، في البنك الأهلي المصري كما هو بالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي، في البنك الأهلي المصري، عند الشراء 15.67 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 15.77 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

وصل سعر اليورو الأوروبي، عند الشراء 18.4781 جنيه مصري، وسجل عند البيع 18.6512 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

بلغ سعره عند الشراء، اليوم، 21.4225 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 21.668 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل عند الشراء 4.2437 جنيه مصري، وبلغ عند البيع 4.2936 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي عند الشراء 15.67 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.77 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

بلغ عند الشراء 18.4499 جنيه مصري، ووصل عند البيع 18.6512 جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

وصل سعر الين الياباني، عند الشراء 14.3511جنيه مصري، وسجل عند البيع 14.5038 جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم

بلغ سعره عند الشراء 4.151 جنيه مصري، ووصل عند البيع 4.205 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

بلغ عند الشراء 49.0992 جنيه مصري، وسجل عند البيع 52.1995 جنيه مصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

إيطاليا تفوز على أيرلندا الشمالية 2-0 فى تصفيات مونديال 2022

ألمانيا تستهل مشوارها فى تصفيات المونديال بالفوز على أيسلندا 3-0

أيام زمان

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 