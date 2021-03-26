الحوثيون يستهدفون محطة لتوزيع البترول فى جازان السعودية

‏اعلن مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية، مساء الخميس، أن مليشيات الحوثي استهدفت محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان ونتج عن ذلك نشوب حريق في أحد خزانات المحطة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.‏وقال المسئول بوزارة الطاقة السعودية، في تصريحات مساء اليوم، إن المملكة تدين تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء وتؤكّد أن هذه الأعمال التخريبية تستهدف أمن إمدادات الطاقة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).‏وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثامنة أطلقتها مليشيات الحوثي اليوم باتجاه المملكة.