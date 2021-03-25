مباحثات بين فرنسا والسودان في الخرطوم بشأن مؤتمر باريس

بحث السودان وفرنسا، الخميس، الترتيبات والاستعدادات المشتركة لمؤتمر باريس لدعم الخرطوم.جاء ذلك لدى لقاء وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني الهادي محمد إبراهيم بالخرطوم سفيرة فرنسا لدى السودان ايمانويل بلتمان وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأكد الهادي على أهمية مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل بتنظيم من الحكومة الفرنسية في خلق شراكات استثمارية بين السودان والدول الأخرى خاصة في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات.من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية دعم بلادها للسودان في مرحلة الانتقال السلمي للسلطة وانضمامه للعالم بعد رفع العقوبات الأمريكية، واضافت ان بلادها تعمل للإعداد لمؤتمر باريس عبر التقنيات الحديثة والمساعدات التقنية.وقالت بلتمان إن الرئيس ايمانويل ماكرون وعد بأن مؤتمر باريس سوف يعبر بالسودان الى المجتمع الدولي وتخفيف الدين الكلي عليه والمساعدة في التنمية والاستثمار وقطاع الاعمال وتقديم الدعم على مستوى التنمية الاقتصادية والمجتمع المدني.وأشارت السفيرة الفرنسية إلى أن بلادها تفضل مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر باريس وذلك لطمأنة المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية بالسودان.