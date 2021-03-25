التحالف يدمر 4 طائرات مسيّرة مفخخة حاولت استهداف السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم اليمن بقيادة السعودية، مساء الخميس، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة.وقال التحالف العربي، خلال بيانه مساء اليوم، إنه تم رصد نشاط معادٍ من ميليشيات الحوثي بإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه السعودية.وأكد التحالف العربي أن ميليشيا الحوثي أطلقت من أماكن سيطرتها هذه الطائرات لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.