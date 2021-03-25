الجزائر: اللجوء إلى الاقتراع الإلكتروني مستقبلًا غير مستبعد

قال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، اليوم الخميس، إنه من غير المستبعد مستقبلا اللجوء إلى الاقتراع الإلكتروني.وأضاف شرفي- في تصريحات اليوم بالجزائر العاصمة- أن اختيار عدد كبير من المواطنين التسجيل عن بُعد في القوائم الانتخابية خلال عملية المراجعة الاستثنائية الأخيرة دليل على تحكمه في استعمال التكنولوجيات الحديثة.وأشار إلى أن المعطيات الأولية أثبتت أن لجوء المواطنين إلى التسجيل عن بُعد خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل، لهو دليل على التحكم في التقنيات الحديثة، وبالتالي فإن المرور ربما إلى الاقتراع الالكتروني مستقبلا غير مستبعد.وأكد أن السلطة المستقلة للانتخابات لديها إمكانيات بشرية متميزة ومتحكمة في مجال التكنولوجيات الحديثة لتنفيذ ذلك.وكشف عن سحب 2500 استمارة ترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ما بين أحزاب سياسية وقوائم مستقلة، مما سيفسح المجال للتنافس النوعي، مستبعدا في ذات السياق تمديد مهلة الترشح، التي حدد قانون الانتخابات نهايتها بـ50 يوما قبل الاقتراع.ولفت إلى أن حصيلة عملية المراجعة الاستثنائية للانتخابات سيتم الإعلان عنها رسميا يوم السبت المقبل، وبخصوص اللجنة التي ستوكل لها مراقبة أموال الحملة الانتخابية للتشريعيات، اعتبر شرفي أن أنشاءها يعد مكسبا جديدا من شأنه دعم المسعى الرامي إلى إضفاء النزاهة والمصداقية على العملية الانتخابية.