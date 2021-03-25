السيد نصر نائبًا لرئيس حزب المؤتمر وأمينًا للعاصمة

أصدر عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، قرارًا بتعيين إبراهيم نصر، محافظ كفرالشيخ السابق، نائبًا لرئيس الحزب، أمينًا عامًا لمحافظة القاهرة.يأتي ذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي بدأها الحزب، والتي شملت تمكين الشباب، والاستفادة من القادة ذوي الخبرات، لبناء جيل قادر على مجابهة التحديات.وقال صميدة إن إبراهيم نصر له تاريخ مشرف في جميع المواقع التي عمل بها طوال فترة خدمته بوزارة الداخلية وما أعقبها من توليه منصب محافظ كفرالشيخ، ويأتي تكليفه أمينًا عامًا للعاصمة انطلاقا من خبراته السابقة، حيث تولى منصب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بجانب تمتعه بخبرات تنظيمية وشعبية واسعة.أضاف أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجهد والإعداد للكوادر السياسية، القادرة على خوض معركة الوعي، والحفاظ على مكتسبات المجتمع، واستكمال ملحمة البناء والتنمية، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.