23696 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 23 ألفا و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 3 ملايين و464 ألفا و543 إصابة.وذكرت الصحة الإيطالية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"- أنه تم تسجيل 460 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 106 آلاف و799 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس مليونين و794 ألفا و888 حالة.