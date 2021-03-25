رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مهنة شاقة».. حكاية أم تبيع أسطوانات البوتاجاز للإنفاق على أولادها

الخميس 25/مارس/2021 - 07:27 م
م تبيع أسطوانات البوتاجاز
م تبيع أسطوانات البوتاجاز
آية سالم - احمد التمساح
طباعة
في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها الحياة على الكثير من الناس، تظهر نماذج تضرب المثل الرائع في الحياة، لا سيما وأن كان هؤلاء هم الأمهات اللاتي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أبنائهم وأسرهم وكانوا كالشموع التي تحترق لتنير الطريق لهم.

قالت نوال عبدالمنعم صاحبة الـ 48 عامًا، إنها تعمل في مهنة بيع الأنابيب منذ أكثر من 20 عاما، فمنذ الصباح الباكر تجوب مختلف شوارع منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة بعربة كارو للحصول على قوت يومها والصرف على أبنائها.

أضافت نوال أنها لم تعرف طريق العمل سوى بعد أن تزوجت وانفصلت، لافتًا إلى أنها تزوجت مرتين في المرة الأولى أنجبت بنتين والمرة الثانية أنجبت أربعة أطفال وانفصلت من بعدها إلا أنها لم تترك أبنائها الستة وقررت أن تعمل لتتحمل نفقتهم وحدها دون مساعدة من أحد.

تباعت أنها بعد انفصالها من زيجتها الأثنين بدأت في النزول للشارع والبحث عن العمل إلى أهداها الطريق لبيع الأنابيب، على الرغم من أنها مهنة شاقة ومتعبة لا يتحملها سوى الرجال لكنها لم تيأس وانخرطت في سوق العمل وتمكنت من شراء عربة كارو لتجوب بها الشوارع وتبيع الأنابيب.

أوضحت أنها من خلال بيع الأنابيب تمكنت من تجهيز ابنتها الكبرى وزوجتها والثانية أتمت تعليمها بالكامل وتعمل حاليا كممرضة في إحدى المستشفيات، مشيرة إلى أن لازال أبنائها الأخرين صغار وفي مراحل عمرية مختلفة وجميعهم في المدارس وهو ما تريده في مسيرتها في تلك المهنة الشاقة.

أكدت على أن تلك المهنة بها العديد من الصعوبات نظرا لما تحمله من شقاء وصعوبة خاصة في حمل الأنابيب خلال الصعود والنزول للمنازل ولكنها تجد من السكان معاملة حسنة وتقدير وتشجيع لطبيعة عملها، لافتة إلى أنها بين الحين والأخر تغيير المناطق خاصة وأن معظم الأماكن في الوقت الحالي تعمل بالغاز الطبيعي.

واختتمت نوال حديثها بأن جميع المهن يوجد بها صعوبات ولكنها اعتادت على بيع الأنابيب، والتي تهدف منها تربية أبنائها دون اللجوء لمساعدة أحد والتمكن من تعليمهم جميعهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

تردد القنوات الناقلة والمفتوحة لمتابعة مباراة مصر وكينيا الخميس 25-3-2021

نقابة الإعلاميين تستنكر تصريحات أستاذ بـ«إعلام القاهرة»: سنتخذ إجراءات تأديبية ضده

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد


الصور

image description

3 صور تظهر أعمال التكريك الليلية للسفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تشهد الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية بـ4 محافظات

image description

رحمة مجدي.. حكاية طالبة تُبهر رواد مواقع التواصل بـ«بورتريهات الأطفال» (صور)

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

الأكثر قراءة

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

النوم والحلم.. دراسة جديدة تُشير إلى أن الأخطبوط يشبه الإنسان

فيلة الغابات الإفريقية مهددة بالانقراض

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

أيام زمان

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

تراث كوكب الشرق أم كلثوم بصوت رحاب عمر بالمانسترلى.. اليوم

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 