نص كلمة أحمد المريخي في حفل توقيع «الزينة.. سيرة وجع»

استهل الكاتب الصحفي أحمد المريخي كلمته الافتتاحية في أولى حفلات توقيع ومناقشة رواية "الزينة.. سيرة وجع" للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، الصادرة مؤخرًا عن مؤسسة بتانة الثقافية، بتوجيه الشكر لمؤسسة الأديب محمد الطاهر، لاستضافته الحفل.وقال المريخي في كلمته: السيدات والسادة الحضور مرحبًا بكم في بيت فاطم بيت الوصل والتواصل؛ حيث يستضيف بدعوة كريمة من مؤسسة الأديب محمد الطاهر حفل توقيع ومناقشة رواية "الزينة.. سيرة وجع" للكاتب والإعلامي البارز الدكتور محمد الباز.وقبل أن نستهل هذه الأمسية أدعو بالرحمة لكل مَن فقدانهم في الفترة الماضية، فجميعهم لا شك غابوا بينما آثارهم حاضرة في حياة محبيهم، منهم بالطبع مَن أثروا حياتنا الأدبية والفكرية؛ وقد ودعنا خلال الأيام القليلة الماضية اثنين من دروع التنوير التي تصد عنا سهام التخلف التي يطلقها الظلاميون بشكل متكرر في كل لحظة ومن كل مكان وفي كل اتجاه، ودعنا الأجسام، ونستعصم بالآثار نستبصر بها ما يعيننا في حياتنا، وقد كان الدكتور شاكر عبد الحميد والدكتورة نوال سعداوي ضلعين مهمين في جسد القوة الناعمة المصرية، فلهما الرحمة وعلى روحيهما السلام، واسمحوا لي أن أدعوكم للوقوف دقيقة حداد تقديرًا لدورهما في الحياة الفكرية والثقافية، وليستحضر أيضًا كل منا خيطًا من أثار من يفتقدهم؛ فهذا جانب ملهم في روح "الزينة"؛ الرواية التي تجمعنا هذا المساء.أما بعد يا أصدقاء، فمعطوف على ما قبل: يقول الراوي: "لكن ماذا نفعل في أشيائهم التي تؤرقنا كلما تذكرناهم؟ ماذا نفعل في البسمة والدمعة، في الضحكة والآهة، ماذا نفعل في الحكاية كلها؟ لماذا لا يحسمون كل الأشياء المعلقة بينهم وبين من عاشوا معهم؟ راجعت نفسي، سحبت سؤالي، إذ كيف للحياة أن تستمر بعدهم، إذا هم حسموا كل المعلقات بينهم وبين من يخالطونهم؟وستتكرر معنا آلية السؤال التي يوظفها الكاتب في روايته بهدف تحفيز القارئ على التفاعل، وسنكتشف مع توالي الأحداث أن الأسئلة ما هي إلا لعبة انتقال درامي من حكاية إلى حكاية؛يقول الدكتور محمد عفيفي: "فى هذا العمل الأدبى يصحبنا الباز إلى حكايات الموت والحياة، حتى نكاد نتخيل أن الموت هو الحقيقة الأزلية، ليفاجئنا بحديثه عن حكايات الحياة، لنكتشف أنها اللعبة، لعبة كل يوم، حكايات الموت والحياة، فمن كل حكاية عن الموت ينقلنا إلى حكاية جديدة عن الحياة، فى توظيف جيد لأسلوب شهرزاد، ولادة الحكايات، لتجد الطرافة حتى فى حكايات الموت، التى هى أيضًا حكايات حية.يقول الراوي: إنهم يرحلون لتشغلنا علامات الاستفهام، وتحيرنا علامات التعجب، ونبحث عن نقطة لنضعها في نهاية جملة حياتهم فلا نجد.وربما كان البحث عن موضع النقطة هو الدافع الذي حفّز محمد الباز لطرق باب الرواية كمسار مفتوح يتسع للتذكر والاستحضار، ويعبر عن تلك الحياة الدائرية؛ حياة موت- حياة موت؛ إنها الثنائية الأبدية؛ بلا نقطة نهاية؛ حياة دائرية تتجدد؛ أو كما يقول تصدير الرواية: (كانت أمي وكنت أباها).الزينة هى العمل الروائي الأول للدكتور محمد الباز وهو صاحب مدونة ثرية بما قدمه من كتب في مجالات متنوعة؛ أكاديمية وسياسية وإجتماعية، وفي كل هذا كنا نراه قريبا من الخطاب الأدبي غير مستغرق فيه، لكن أن يذهب كلية إليه وتكون الرواية هي حقله الجديد فتلك مفاجئة بالنسبة لي على الأقل، لكن كما نقول "كل شئ بأوان"، وتأتي "الزينة" في آوانها؛ ففي ظل "أجواء الموت" المتحكمة في تحركاتنا، وفي ظل شيوع حالة الفقد المتواصل، يفيض بنا الوجع وينمو الألم ويتسرب اليأس إلى أرواحنا، وقد نجد أنفسنا تائهين وحائرين، وربما سائرون إلى هلاك، نجد أنفسنا في مأزق وجودي: احنا عايشين ليه؟ ولا ينجو من تلك الحال إلا من كانت له ذاكرة يستعصم بها؛ ليس للاستغراق في الآهات، بل ليستبصر في ماضيها ما يسعفه في مقبل حياته، وليس أرحب من الأدب مجالا لاستيعاب ذلك فهو بيت الوجدان، وليس أجمل من الشكل الروائي وعاء للتناول، ففيه متسع للتذكر والاستحضار، وقراءة الأحداث وربط الواقع بالخيال، وتداول السير؛ سواء كانت ذاتية أو شخصية أو غيرية أو تاريخية، أو كل ذلك معا.وربما يكون ذلك جانب من حديث النقد، ويسعدنا في تلك الأمسية الجلوس إلى جوار اثنين ممن انتظر كتاباتهم بشغف في التاريخ والند والأدب؛ الاستاذ الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمؤرخ الأدبي المبدع والناقد شعبان يوسف. (أقف على أطراف أصابعي تقديرا لدوره في الحياة الثقافية منذ السبعينات وحتى الآن؛ نتابع نشاطه المتجدد. لكن قبل أن ننتقل إلى حديث النقد سيقرأ علينا الدكتور محمد الباز هذه المرة بصوت الروائي بعضًا من مقاطع تضعنا في أجواء "الزينة".. ونقول له بصوت بدر أو زوزو: "الدنيا نورت يا حمادة".أوضح المريخي مقتطفات من الرواية ومنها: مرَّ شريط حياتنا معا أمامي باجتياح كامل، ابسمت، حزنت، غضبت، سخرت، ترددت، تحيرت، سمعت صوتها، اقتحني وجعها، لكنني لم أبك أبدًا؛ كان البكاء أقل كثيرًا مما تستحق.هل كنت أطمع في أن أجدها على باب البيت تستقبلني كما هي عادتها؟كانت تحسب الأيام التي فرقتنا بالساعات والدقائق، وفي اليوم الذي تعرف فيه أني قادم تجلس على عتبة الدار منتظرة، وعندما تراني تأخذني في حضنها بصمت: الدنيا نورت يا حمادة.تركتك خلفى ومضيت، أمسكت بما سيحدث لى، لكننى لم أعرف أنه سيكون قاسيا إلى هذه الدرجة، هل قلت لك وأنا أغادرك أن حياتى قبلك ستكون غيرها بعدك؟ما الذي يمكن أن يتبقى لي في بلد جمعني بكِ لأكثرمن عشرين عاما، باعدت بيننا بعدها المسافات؟قرية صغيرة يحتضنها بحران؛ الأول نيلٌ يسير بحذر قبل أن يصل إلى مصبه.والثاني ترعة ضيقة يحلو لنا فيها الصيد؛ على قلة الرزق فيها.ما بين البحرين كانت القرية ترقد في استسلام، وكانت حياتك كلها.لا فرح يدوم ولا حزن.لكنك كنت راضية بما قسمه الله لك، فما الذي يمكن أن تتطلعين إليه، وأنتِ تعتقدين أن الدنيا تنتهي عند أهلك وناسك؛ فخارج حدود قريتك لا أهل ولا ناس.وبصوت زوزو نقول: إزاي بأه.. يعني كل الناس دي جاية لمين:ونحن نقول لك: الدنيا نورت يا حمادة.