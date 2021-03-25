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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ملتقى ثقافي أدبي في قصر ثقافة أسيوط

الخميس 25/مارس/2021 - 06:48 م
ثقافة أسيوط
ثقافة أسيوط
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الخميس، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط.

وشهد قصر ثقافة ديروط ملتقى أدبيا ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بالقصر برئاسة الشاعر أحمد نادى، حيث رحب مدير فرع ثقافة أسيوط خلال كلمته بالأدباء، مؤكدًا أن الأدب هو الداعم الأول والرئيسي للثقافة التى ترحب بكل المبدعين الشباب من الأدباء والشعراء وقدم الشكر والتقدير؛ للمشاركات الفعالة ما بين أدباء الصعيد الثقافى في كافة المحافل والملتقيات الثقافية، كما قدم زين قرشى عضو مجلس الشيوخ الشكر خلال كلمته للقائمين على الفعاليات الثقافية والفنية التى تقدمها الثقافة بأسيوط، وأكد أنه توجد طفرة ثقافية وفنية كبيرة وأعرب عن مدى سعادته باحتضان المبدعين الشباب.

وتباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، حيث شارك بالملتقى نخبة من أدباء الصعيد بمحافظات "أسيوط، سوهاج، المنيا"، الدكتور مصطفى رجب، أحمد الخطيب، راضي الطهطاوي، بمشاركة متميزة لأدباء أسيوط، كما شارك فيها نخبة من مبدعي نادى أدب ديروط.

وتخلل اللقاء قصائد المواهب الأدبية الشابة، جاء الملتقى بحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة ديروط، ممثلًا عن النائب حمادة زهير الفولى، والشاعر والمترجم محمد شافع.

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