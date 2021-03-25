القباج: نسعى لتشجيع المرأة على المشاركة في الإنتاج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: إن المرأة عليها مسئولية كبيرة، كما أنها تحظى بتقدير المجتمع المصري، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم كل الدعم للمرأة التي هي ليست نصف المجتمع فحسب وإنما تشرف على بناء النصف الآخر.وأوضحت نيفين القباج خلال زيارتها اليوم لمحافظة أسيوط، أن الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لا يقتصر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" فقط، وإنما هناك حزمة من الخدمات والبرامج الشاملة التي تقدمها وزارة التضامن، والتي تهدف في المقام الأول لتشجيع المرأة على المشاركة في الإنتاج والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنه كلما كانت الأسرة أصغر كلما كانت التنمية أكبر، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الأسرة من منظور متكامل متعدد الأبعاد.