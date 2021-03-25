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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير السعودية لدى اليمن: مؤشرات إيجابية من الحوثي حول مبادرة المملكة

الخميس 25/مارس/2021 - 04:01 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، إن هناك مؤشرات إيجابية من جماعة الحوثي حول مبادرة المملكة لإحلال السلام باليمن، وفق صحيفة "الشرق الأوسط.

وأضاف آل جابر، أن المبادرة فرصة للحوثي لإعلاء مصالح اليمنيين فوق أي مطامع.

ومن جهة ثانية، أكد الناطق باسم ميليشيات الحوثي محمد عبد السلام، استعداد الحوثيين لعلاقات جيدة مع السعودية، مضيفا أنه تم إبلاغ الوسيط العُماني بملاحظاتهم على المبادرة السعودية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، أعلن عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي، أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

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