سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021

سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 26-3-2021 في البنوك المصري

سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري



سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر

سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة

تابع أيضاً:

حقيقة تحديد مواعيد لغلق المحلات في رمضان 2021 (dostor.org)



سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib شهد سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.59 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.74 جنيه.



سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.60 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.74 جنيه. شهد سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.59 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.74 جنيه.وسجل سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.60 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.74 جنيه.

نظرًا لاستمرار المواطنين يوميًا في البحث على محركات الإنترنت عن أسعار العملات ومن ضمنها سعر اليورو الأوروبي، حيث يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة الأسعار التي تشمل سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 26-3-2021 في مصر.تداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.79 جنيه.وشهدت أسعار اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.54 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.71 جنيه.بلغ سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.56 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.73 جنيه.وسجل سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.53 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.71 جنيه.وتداول سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.59 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.77 جنيه.