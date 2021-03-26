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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 06:36 ص
اليورو
اليورو
هبه محمد
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نظرًا لاستمرار المواطنين يوميًا في البحث على محركات الإنترنت عن أسعار العملات ومن ضمنها سعر اليورو الأوروبي، حيث يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة الأسعار التي تشمل سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 26-3-2021 في مصر.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 26-3-2021 في البنوك المصري

  • سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري

تداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.67 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.79 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وشهدت أسعار اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.54 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.71 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.56 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.73 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر

وسجل سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.53 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.71 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة

وتداول سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.59 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.77 جنيه.

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  • سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib
شهد سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.59 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.74 جنيه.

  • سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.60 جنيه للشراء، أما البيع فسجل نحو 18.74 جنيه.

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