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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة تحديد مواعيد لغلق المحلات في رمضان 2021

الأربعاء 24/مارس/2021 - 09:46 م
غلق المحلات في رمضان
غلق المحلات في رمضان
أسماء منصور
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مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم يرغب الكثير من المواطنين في معرفة حقيقة تحديد مواعيد لغلق المحلات في رمضان 2021 نظرًا لأن هناك الكثير من الشائعات التي انطلقت في هذا الشأن كما أن موضوع تحديد مواعيد لغلق المحلات في رمضان 2021 من الأمور التي تشغل بال الكثيرين.

ويعد أمر تحديد مواعيد لغلق المحلات في رمضان 2021 من الأمور المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية التي تعد اخطر وأكثر شراسة من الموجة الأولي لدرجة أن الفيروس ينهي حياة الكثيرين فور الإصابة به وتعرض لكم الدستور في التقرير التالي حقيقة تحديد مواعيد لغلق المحلات في رمضان 2021


حقيقة تحديد مواعيد لغلق المحلات في رمضان 2021


لم يتم الإفصاح عن أي بيانات رسمية حتى الآن من رئاسة مجلس الوزراء خاصة بتحديد مواعيد بعينها لفتح وغلق المحلات التجارية والمقاهي في شهر رمضان.

وطبقا لتصريحات الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية فإن الوزارة حريصة على انتظام مواعيد فتح وغلق المنشآت للحفاظ على النظام.

المواعيد المقررة طبقا لوزارة التنمية المحلية

وسيتم فتح المحال التجارية والمولات من الساعة السابعة صباحا حتى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء، وحتى 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تجرى زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتغلق المحال الساعة 11 مساء شتاء، و12 منتصف الليل صيفا، وذلك وفق قرار وزارة التنمية المحلية.

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وفيما يخص الورش والأعمال الحرفية فمن المقرر أن تعمل يوميا من 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساء خلال فصل الشتاء وتغلق 7 مساء خلال فصل الصيف.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق


ونظرا لأهمية محلات السوبر ماركت والمخابز والأفران فتستثني من مواعيد الغلق وتعمل علي مدار اليوم.

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