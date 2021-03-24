متى ترفع الأعمال في شعبان؟.. وحكم صيام ليلة النصف من شعبان





متى ترفع الأعمال في شعبان





لم يرد أي نص قرآني أو في السنة النبوية الشريفة أن أعمال بني آدم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان بالتحديد ولكن ما ورد عن الرسول صلوات الله عليه أنه قال "ذلك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان ويرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" ولم يختص ليلة النصف من شعبان بذلك إنما الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في الشهر كله رفعا سنويا مجملا وفي ليلة الاثنين والخميس رفع أسبوعي للأعمال.





فضل ليلة النصف من شعبان





فضل الله سبحانه وتعالى تلك الليلة بين ليالي الشهور الهجرية لتغيير قبلة المسلمين في الصلاة من المسجد الأقصى الذي توجه إليه المسلمين قرابة 16 شهرا إلى المسجد الحرام ولكونها واحدة من الليالي التي يرفع فيها أعمال بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى أنها تصادف دعوة مستجابة لا ترد لذلك يستحب إحياء ليلها بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن الكريم والدعاء والاستغفار وصيام نهارها لنيل رضا الله عز وجل بصالح الأعمال والطاعات.





اقرأ أيضاً





حكم صيام نهار النصف من شعبان





بتسأل الكثير من المسلمين عن متى ترفع الأعمال في شعبان وحكم صيام نهار ليلة النصف من شعبان حيث أجمع العلماء على صيامه لما لها من مكانة عظيمة لتغيير قبلة المسلمين في الصلاة حيث كان يتوجه قبلها المسلمين إلى المسجد الأقصى ولأنها ليلة يستحب فيها الصيام لقوله "ذلك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان ويرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".

سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين بمختلف دول العالم حاليا لذلك يسارعون بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة توقيت رفع أعمال بني آدم إلى الله سبحانه وتعالى وموعد ليلة النصف من شعبان وكيفية إحياء الليلة المباركة وفضلها بين ليالي الشهور الهجرية و الأدعية المفضلة فيها