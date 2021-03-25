مصائد ميكانيكية لمواجهة الفئران في بورسعيد (صور)

أطلق المهندس أسامة رخا، مستشار محافظ بورسعيد لمكافحة القوارض والحشرات، حملات مكبرة على مستوي أحياء المحافظة، للتصدي لظاهرة انتشار الفئران، حيث تم زرع عدد من المصائد الميكانيكية بمناور عمارات منطقة الـ5000 وحدة نطاق حي الزهور.أكد رخا، في تصريحات صحفية، أن جهود صيد الفئران تأتي في إطار خطة أعدتها المحافظة لمواجهة الظاهرة قبل انتشارها، وتستهدف كافة مناطق وأحياء المحافظة طبقًا للجدول الزمني المحدد.وطالب مستشار محافظ بورسعيد المواطنين بالحفاظ على نظافة مناور العمارات، كذلك عدم القاء القمامة بداخلها، مؤكدًا أن الفئران تعيش في وسط القمامة، ومشددًا على خطورتها على المواطنين.