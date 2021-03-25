لماذا انخفضت نسبة تصويت عرب 48 فى الانتخابات الإسرائيلية؟

أفادت النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية أن نسبة تصويت الجمهور العربي في إسرائيل (عرب 48) أقل من 50% وهي نسبة منخفضة جداً قياساً بالجولات الانتخابية الماضية.عدد من الأسباب يمكنها تفسير عزوف عرب 48 عن المشاركة في الانتخابات، أهمها الخذلان الذي شهده العرب من أحزابهم خاصة بعد انفصال القائمة العربية الموحدة برئاسة "منصور عباس" عن القائمة العربية المشتركة برئاسة أيمن عودة، وهو ما تسبب في فقدان الأحزاب العربية 4 مقاعد.كانت القائمة المشتركة قد حصلت على 15 مقعدا في انتخابات مارس 2020، اليوم حصلت المشتركة على 6 مقاعد، والقائمة العربية 5 مقاعد.في انتخابات مارس 2020 أظهر الجمهور العربي دعما واضحا للقائمة المشتركة بمكوناتها الأربعة، حيث شارك في الانتخابات بنسبة 87 % من إجمالي المصوتين العرب، كانت التوقعات بالتغيير مرتفعة، وفكرة توحيد الصفوف بين الأحزاب العربية كانت مشجعة، وحقيقة أنه أمام نتنياهو وقف مترشح كان يبدو قوياً (بني جانتس) اعتقد كثيرون أنه قادر على إزاحة نتنياهو من المشهد السياسي، شعار الانتخابات "يجب إسقاط نتنياهو" ظهر في حينه قابل للتحقق، وإمكانية أن ممثلي الجمهور العربي سيحددون أجندة جديدة لحكومة إسرائيل وسيؤثرون على قرارات جوهرية، وفرت روحا داعمة ترجمت إلى مقاعد. هكذا وصلت القائمة المشتركة الى رقم قياسي هو 15 عضو كنيست.بعد تفكك الحكومة وقرار الذهاب لانتخابات، بدأ نتنياهو اتصالات مع منصور عباس "رئيس القائمة العربية الموحدة"، وأقنعه أن بإمكانه التغيير، وبالفعل كثرت الرسائل بين "عباس"، " نتنياهو"، هكذا تم تمهيد الطريق لانفصال عباس عن القائمة المشتركة وعن أصدقائه في القائمة.وفي الوقت نفسه بدأ نتنياهو حملة "أبو يائير" وسارع إلى تمرير قرار بتخصيص 150 مليون شيكل لمكافحة العنف. وراهن في الوقت نفسه على يأس المواطنين العرب من أحزابهم. وهكذا جاءت النتيجة.