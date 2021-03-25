العراق يستقبل أول شحنة من لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن وصول أولى شحنات من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا من خلال التعاقد مع مرفق كوفاكس إلى مطار بغداد الدولي، وفق ما ذكرت قناة "السومرية" الإخبارية، في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.وكشفت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق اليوم، عن انطلاق الفرق الصحية لتلقيح المواطنين في المنازل بدءًا من الأحد المقبل.