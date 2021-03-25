نجلاء المنقوش تؤكد ضرورة خروج كل المرتزقة من ليبيا فورًا

أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش، ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية، بشكل فوري، مشددة على أن «رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية».ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن المنقوش قولها - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، اليوم الخميس - إنه تم الاتفاق مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها.