أمينة ضابط شرطة فى «المقام العالى»

كشفت المطربة الشعبية أمينة عن ميعاد طرح كليب "المقام العالي"، حيث يعرض اليوم بالكامل على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعدما روجت له أمس بالكشف عن برومو الكليب على حسابها الرسمى بموقع «إنستجرام»، بالإضافة لطرح البرومو عبر الحساب الرسمى لصناع هذا الكليب، على حساب «تيك توك» مضيفة، بأنه يعرض على معظم القنوات الفضائية الكبرى خلال الفترة المُقبلة.وأوضحت أمينة في تصريحات صحفية، بأنها خلال الأحداث تجسد شخصية ضابطة شرطة، تغزو العديد من المؤامرات، فى سياق الإكشن والإثارة، للقبض على أحد المجرمين الخطرين وغيرها.وأعربت أمينة عن سعادتها بالتعاون مع الشيخ فهد زاهد مالك شركة « lifestylez studios » المنتجة لهذا الكليب بأنه عمل على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لجميع كاست العمل، ودارت كواليس هذا الكليب فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتحديدًا مدينة دبى، مضيفة، أنها تتمنى التعاون معه مرة أخرى.جدير بالذكر بأن كليب «المقام العالي» من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وميكس وماستر إلهامي دهيمة ومن إخراج عادل سرحان.