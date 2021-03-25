رامز جلال ينتهي من تسجيل تتر برنامجه الرمضانى الجديد

انتهى الفنان رامز جلال، من تسجيل تتر برنامجه الرمضاني الجديد، والذي يحمل اسم مؤقت "رامز مريض نفسي"، ولم يستقر صناع البرنامج على اسم نهائي له حتى الآن، ومن المقرر أن تعلن شبكة mbc عن تفاصيل البرنامج واسمه الأسبوع المقبل.وكان رامز جلال قد انتهى من تصوير البرنامج بالكامل، داخل لوكيشن خاص بأراضي المملكة العربية السعودية هذا العام للمرة الأولى في مواسم البرنامج المختلفة، بعد أن كان من المقرر أن يصوره في الإمارات العربية المتحدة في بداية العام.وعلم "الدستور" أن رامز قام بتصوير 29 حلقة فقط، على أن تتم إذاعة حلقة مجمعة من الحلقات يوم 30 رمضان.ويقدم رامز في برنامجه الجديد المعروف إعلاميًا باسم "رامز مريض نفسي" فكرة مختلفة من خلال التصوير في مدينة ملاهٍ تم تصميمها للتصوير فيها، حيث يجد الضيف نفسه في فخ كبير من خلال السقوط من إحدى الألعاب بطريقة سريعة وغريبة وسرعان ما يجد نفسه فيما يشبه النفي وبعدها يجري لمسافة للبعد عن الخطر الذي يحيط به ومن ثم يظهر له رامز جلال بشكل غريب فيحدث الصدام بينه وبين الضيوف، وتعرض رامز للضرب في كثير من حلقات البرنامج الجديد.وخلال البرنامج الجديد استعان رامز جلال هذا العام بالإعلامية السعودية لجين عمران للمشاركة في الإيقاع بالضحايا على غرار ما قام به خلال السنوات الماضية والاستعانة ببعض الإعلاميين والنجوم للإيقاع بالفنانين مثل نيشان ومجدي عبدالغني وغيرهما من الإعلاميين.ومن بعض ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان:ويزوسمية الخشابأحمد سعدمروان محسنأشرف بن شرقيمحمود جنشفرجاني ساسيإيهاب توفيقنادية الجنديظافر العابدين